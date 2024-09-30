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Топ-5 новостей в Молдове 30 сентября

Последние новости в Молдове на утро понедельника, 30 сентября 2024 года.

Сейчас в Олбани: +13° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

1. По просьбе молдавских властей полиция Франции разогнала митинг диаспоры в Париже: «Мы требуем справедливого возмездия для ПАС и Санду».

2. Крупный пожар на мансарде в Кишиневе: Всех жильцов шестиэтажки эвакуировали.

3. Циклон Эшли до Молдовы еще не дошел, а погода уже становится суровой: Дожди, похолодание до +13 градусов, шквалистый ветер — не очень приятное начало недели.

4. Молдавские пенсионеры будут получать с 1 декабря 2024 года прибавку к пенсии в 2000 леев в месяц, а позже и по 5 тысяч: Для этого на «референдуме Санду» надо сказать «Нет»!

5. В Румынию лучше не соваться: К этой стране приближается ураган, десятки городов и сел эвакуируют — достигнет ли стихия Молдовы.

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