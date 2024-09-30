Топ-5 новостей в Молдове 30 сентября

1. По просьбе молдавских властей полиция Франции разогнала митинг диаспоры в Париже: «Мы требуем справедливого возмездия для ПАС и Санду».
2. Крупный пожар на мансарде в Кишиневе: Всех жильцов шестиэтажки эвакуировали.
3. Циклон Эшли до Молдовы еще не дошел, а погода уже становится суровой: Дожди, похолодание до +13 градусов, шквалистый ветер — не очень приятное начало недели.
4. Молдавские пенсионеры будут получать с 1 декабря 2024 года прибавку к пенсии в 2000 леев в месяц, а позже и по 5 тысяч: Для этого на «референдуме Санду» надо сказать «Нет»!
5. В Румынию лучше не соваться: К этой стране приближается ураган, десятки городов и сел эвакуируют — достигнет ли стихия Молдовы.