В Свердловской области на неделе будет тепло, ночью возможны заморозки

Понедельник в Свердловской области будет самым теплым днем из-за кратковременного поступления тропического воздуха с юго-запада — средние суточные температуры в регионе превысят норму на 6−9°, дневная температура составит +18°..+23°. Во вторник погода в регионе изменится после объединения двух антициклонов, один из которых с севера будет подпитывать холодный воздух из Скандинавии, а с юга — тепло, распространяющееся со стороны Закавказья. В среду наиболее холодный воздух сместится в Западную Сибирь, а над Средним Уралом установится умеренно-теплая и сухая погода: в таких условиях по области можно ожидать отрицательные температуры ночью и +12°..+17° в дневные часы. На выходных область окажется в зоне влияния циклонов, следующих вдоль арктического побережья — раньше этого периода вероятность осадков отсутствует.