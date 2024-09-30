Железнодорожная безопасность: как не попасть в число нарушителей

Свыше 100 пассажиров-нарушителей высадили с начала года из поездов Нацперевозчика.
С начала года сотрудники АО «Пассажирские перевозки» совместно с транспортной полицией высадили 117 пассажиров за нарушение общественного порядка в поездах.
Этот показатель на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом пассажира могут высадить из поезда в следующих случаях:
Если пассажир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и своим поведением создает угрозу безопасности или неудобства для других пассажиров. Если пассажир курит в неположенных местах, в том числе в вагонах поезда. Если пассажир отказывается предъявить документы, удостоверяющие личность и не имеет приобретенного железнодорожного билета. Если пассажир проявляет агрессию по отношению к другим пассажирам или персоналу поезда. Если пассажир перевозит запрещенные предметы или грузы, которые могут представлять опасность для окружающих.
АО «Пассажирские перевозки» активно внедряет современные технологии для повышения безопасности на железнодорожном транспорте.
Свыше 3 тыс. видеокамер установлено в 478 вагонах Нацперевозчика. Система видеонаблюделения функционирует в вагон-ресторанах, вагон-барах, на железнодорожных станциях и вокзалах.
До конца первого квартала 2025 года камеры заработают еще в 1 552 вагонах для безопасности пассажиров.