Железнодорожная безопасность: как не попасть в число нарушителей

Если пассажир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и своим поведением создает угрозу безопасности или неудобства для других пассажиров. Если пассажир курит в неположенных местах, в том числе в вагонах поезда. Если пассажир отказывается предъявить документы, удостоверяющие личность и не имеет приобретенного железнодорожного билета. Если пассажир проявляет агрессию по отношению к другим пассажирам или персоналу поезда. Если пассажир перевозит запрещенные предметы или грузы, которые могут представлять опасность для окружающих.