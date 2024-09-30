Мастер-план по развитию района презентовали в Усть-Куте

В Усть-Куте прошла презентация мастер-плана по развитию района. Разработанный проект показали предпринимателям. Он подразумевает социально-экономическую модернизацию до 2035 года. Как сообщили в пресс-службе администрации района над его созданием уже 10 месяцев трудится большая команда специалистов.
— Предпринимателям из разных сфер рассказали о новых бизнес идеях, которые успешно можно реализовать в районе: технопарк для смежных производств, производство композитных материалов, развитие санаторно-курортного комплекса, строительство гостиниц, горнолыжная трасса, стоянки для фур, строительство современных торговых и детских центров, — поделились в администрации.
Для предложений уже было рассчитано количество денег, которые необходимо будет вложить, а также сколько потребуется новых рабочих мест и сроки создания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 2 октября проведут проверку системы оповещения.