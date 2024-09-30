Мастер-план по развитию района презентовали в Усть-Куте

В Усть-Куте прошла презентация мастер-плана по развитию района. Разработанный проект показали предпринимателям. Он подразумевает социально-экономическую модернизацию до 2035 года. Как сообщили в пресс-службе администрации района над его созданием уже 10 месяцев трудится большая команда специалистов.