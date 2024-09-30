Пыльные бури идут в Нижегородскую область с юга России

Он уточняет что мощный поток воздуха в нижнем пограничном слое атмосферы на скорости 70−100 км/ч способен донести частицы песка гораздо дальше южных регионов РФ — в Курскую, Белгородскую, Орловскую, Липецкую, Рязанскую и Нижегородскую области. Однако если на юге страны бури сильно ухудшают видимость, порой до 500 метров, то в центр России, в том числе в Нижегородскую область, частицы песка будут невидимы из-за их минимальной невидимой концентрации в атмосфере.