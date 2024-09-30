Пыльные бури идут в Нижегородскую область с юга России

Пыльные, или песчаные бури, охватившие юг России из-за «непримиримого противостояния циклона и антициклона» движутся в Верхневолжье и могут добраться даже до центральной России.
Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос», кандидат технических наук Евгений Тишковец на своей странице «ВКонтакте».
Он уточняет что мощный поток воздуха в нижнем пограничном слое атмосферы на скорости 70−100 км/ч способен донести частицы песка гораздо дальше южных регионов РФ — в Курскую, Белгородскую, Орловскую, Липецкую, Рязанскую и Нижегородскую области. Однако если на юге страны бури сильно ухудшают видимость, порой до 500 метров, то в центр России, в том числе в Нижегородскую область, частицы песка будут невидимы из-за их минимальной невидимой концентрации в атмосфере.
Напомним, пока бури отмечены в Ростовской, части Волгоградской области, в Астраханской области, республиках Калмыкия и Дагестан.
Сильные штормовые ветры в регионе сохранятся и 30 сентября, предполагает метеоролог.
Напомним, в Нижегородской области 10 000 квадратных метров мусорного полигона в Богородском округе охвачены огнём с 29 сентября.