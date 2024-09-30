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Синоптики предупредили об аномальном для Челябинской области потеплении до +25 градусов

Удивительно тёплой погодой попрощается сентябрь с Челябинской областью. По данным местного отделения Гидрометцентра, на день в регионе потеплеет аж до +25 градусов. Но есть и грустные новости.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +15°
Источник: Pchela.News

В понедельник, 30 сентября, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +20…+25. Ветер юго-западного и западного направлений будет несильным, но ощутимым, с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинске днём тоже будет тепло, но разбег температур поменьше: до +20…+22. По данным сервиса «Яндекс. Погода», таким же чудесным будет и вторник. А на следующий день резко похолодает до дневных +11. И, судя по долгосрочному прогнозу, 20-градусное тепло не вернётся уже до следующего года.

В ночь на 23 сентября в регионе прошла репетиция зимы: на Дальнем Таганае выпал первый в этом сезоне снег. После этого стартовал отопительный сезон. Поэтапное включение тепла начали более чем в 30 муниципалитетах. Уже известно, когда батареи станут горячими в Челябинске.