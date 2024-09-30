Синоптики предупредили об аномальном для Челябинской области потеплении до +25 градусов

В понедельник, 30 сентября, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +20…+25. Ветер юго-западного и западного направлений будет несильным, но ощутимым, с порывами до 13 метров в секунду.
В Челябинске днём тоже будет тепло, но разбег температур поменьше: до +20…+22. По данным сервиса «Яндекс. Погода», таким же чудесным будет и вторник. А на следующий день резко похолодает до дневных +11. И, судя по долгосрочному прогнозу, 20-градусное тепло не вернётся уже до следующего года.
В ночь на 23 сентября в регионе прошла репетиция зимы: на Дальнем Таганае выпал первый в этом сезоне снег. После этого стартовал отопительный сезон. Поэтапное включение тепла начали более чем в 30 муниципалитетах. Уже известно, когда батареи станут горячими в Челябинске.