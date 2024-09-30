Синоптики предупредили об аномальном для Челябинской области потеплении до +25 градусов

В Челябинске днём тоже будет тепло, но разбег температур поменьше: до +20…+22. По данным сервиса «Яндекс. Погода», таким же чудесным будет и вторник. А на следующий день резко похолодает до дневных +11. И, судя по долгосрочному прогнозу, 20-градусное тепло не вернётся уже до следующего года.