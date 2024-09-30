Детский сад с бассейном построят в Алтуфьевском районе

Детский сад построят по адресу: Алтуфьевское шоссе, земельный участок № 53/7. На первом этаже, кроме бассейна с раздевалками и душевыми, запроектировали три секции помещений под группы, а также медицинский блок. На втором этаже будут находиться три групповых ячейки, физкультурный зал и кабинеты для развивающих занятий. На третьем разместятся еще две группы и помещение администрации.