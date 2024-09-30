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Детский сад с бассейном построят в Алтуфьевском районе

Детский сад на 200 мест появится в Алтуфьевском районе. О согласовании проекта сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Проект предполагает возведение здания переменной этажности — от одного до трех этажей. На первом этаже оборудуют бассейн. Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на восемь групп, одновременно его смогут посещать до 200 детей», — рассказал Иван Щербаков.

Детский сад построят по адресу: Алтуфьевское шоссе, земельный участок № 53/7. На первом этаже, кроме бассейна с раздевалками и душевыми, запроектировали три секции помещений под группы, а также медицинский блок. На втором этаже будут находиться три групповых ячейки, физкультурный зал и кабинеты для развивающих занятий. На третьем разместятся еще две группы и помещение администрации.

Каждый индивидуальный блок для групп будет включать в себя игровую и спальную зоны, раздевалку, буфет и санузел. Кроме того, рядом со зданием обустроят детские площадки.

Ранее Сергей Собянин рассказал об обновлении социальной инфраструктуры в Северо-Восточном административном округе. Детские сады появятся также в Останкинском районе и Южном Медведкове. В последнем сейчас завершается строительство школы. Еще два образовательных учреждения возводят в Свиблове и Марьиной Роще.

строительство