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Местами дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Олбани: +13° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +15°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Днем местами в основном по юго-восточной половине пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/с, днем порывы будут достигать 14 м/с, местами по юго-востоку — 15−18 м/с.

Дневная температура воздуха оставит +10…+16°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Могилеве в понедельник прогнозируется облачная с прояснениями погода и будет без существенных осадков. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +12…+14°C. Ветер северо-восточный 4−9 м/с, в Минске с порывами до 12 м/с, а в Могилеве — до 14 м/с.

В Бресте и Гродно будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, +13…+15°C, ветер северо-восточный 4−9 м/с.

В Витебске в понедельник синоптики обещают также облачную с прояснениями погоду без осадков. Дневная температура воздуха в городе на Двине составит +11…+13°C. Ветер северо-восточный 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.

Самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров ожидается сегодня в Гомеле, где воздух прогреется до +14…+16°C. В остальном будут аналогичные погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный 4−9 м/с с порывами до 15−18 м/с.