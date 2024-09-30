Местами дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

В Минске и Могилеве в понедельник прогнозируется облачная с прояснениями погода и будет без существенных осадков. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +12…+14°C. Ветер северо-восточный 4−9 м/с, в Минске с порывами до 12 м/с, а в Могилеве — до 14 м/с.