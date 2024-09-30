Местами дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Днем местами в основном по юго-восточной половине пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/с, днем порывы будут достигать 14 м/с, местами по юго-востоку — 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха оставит +10…+16°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве в понедельник прогнозируется облачная с прояснениями погода и будет без существенных осадков. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +12…+14°C. Ветер северо-восточный 4−9 м/с, в Минске с порывами до 12 м/с, а в Могилеве — до 14 м/с.
В Бресте и Гродно будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, +13…+15°C, ветер северо-восточный 4−9 м/с.
В Витебске в понедельник синоптики обещают также облачную с прояснениями погоду без осадков. Дневная температура воздуха в городе на Двине составит +11…+13°C. Ветер северо-восточный 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.
Самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров ожидается сегодня в Гомеле, где воздух прогреется до +14…+16°C. В остальном будут аналогичные погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный 4−9 м/с с порывами до 15−18 м/с.