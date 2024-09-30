Ученые из Приморья взяли новые пробы после сбросов воды с «Фукусимы»

«В задачи этой экспедиции входило обследование акватории Охотского моря, а также изучение характера водообмена моря с океаном. Анализы первых проб воды, полученные в предыдущей экспедиции, показали незначительное повышение относительно фона содержания трития в районе Южных Курильских островов. Кроме влияния вод, поступающих из района АЭС “Фукусима-1”, это может объясняться и воздействием охотоморских вод, которые, в свою очередь, находятся под влиянием стока реки Амур. В водах суши содержание трития в несколько раз больше, чем в океане», — говорится в сообщении.