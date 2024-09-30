Ученые из Приморья взяли новые пробы после сбросов воды с «Фукусимы»

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен — РИА Новости. Приморские ученые в ходе второй экспедиции для изучения последствий сброса вод с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии взяли новые пробы воды, в том числе для отслеживания динамики изменения концентрации ранее обнаруженного в море трития, сообщает Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН.
В июне-июле состоялась научно-исследовательская экспедиция судна «Академик Опарин», целью которой была оценка радиологической безопасности дальневосточных морей в связи со сбросами воды с АЭС «Фукусима-1». Ученые взяли пробы свыше 100 тонн воды, а также образцы биоты и планктона в Японском и Охотском морях. В августе лабораторные анализы первых проб воды показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио. В институте сообщали, что его уровень пока не представляет угрозы для моря и его обитателей.
«В задачи этой экспедиции входило обследование акватории Охотского моря, а также изучение характера водообмена моря с океаном. Анализы первых проб воды, полученные в предыдущей экспедиции, показали незначительное повышение относительно фона содержания трития в районе Южных Курильских островов. Кроме влияния вод, поступающих из района АЭС “Фукусима-1”, это может объясняться и воздействием охотоморских вод, которые, в свою очередь, находятся под влиянием стока реки Амур. В водах суши содержание трития в несколько раз больше, чем в океане», — говорится в сообщении.
Отмечается, что модельные расчеты указывают на начавшееся поступление вод от АЭС в Охотское море. Поэтому задача экспедиции состояла в оценке вклада в распределение трития речных вод и вод, поступающих из района АЭС, а также более тщательном исследовании южной части Охотского моря и акватории Курил. Эта территория является важнейшей рыболовной зоной России.
«Экспедиция собрала 58 проб воды на содержание трития в 35 точках… В районе пролива Фриза и южной части Охотского моря отбор проведен в тех же точках, что и в июне-июле. Это позволит оценить динамику изменения концентрации трития. Отбор проб был также проведен в Японском море по маршруту следования», — отмечают ученые.
Специалисты также провели океанографические съемки с измерением температуры, солености, химического состава вод, отбором фито- и зоопланктона на шельфе Сахалина и в районе Курил.
Оператор АЭС «Фукусима-1» — компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В этом финансовом году, который длится с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов. Компания-оператор АЭС 26 сентября начала сброс девятой партии очищенной низкорадиоактивной воды в океан.