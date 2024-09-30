Пастор Петрикирхе Михаэль Шварцкопф уехал из России, не дожидаясь депортации

Пастора задержали на минувшей неделе после звонка участкового с просьбой явиться в отдел для прояснения миграционных вопросов. Незадолго до этого сотрудники районной полиции выходили по адресу регистрации пастора, опросили соседей и сделали вывод, что документы могут быть фиктивными. Михаэль пояснил, что в квартире действительно появляется нечасто, но там лежат его вещи и все документы у него в порядке. Шварцкопф еще в 2021 году получил вид на жительство в России. Пастору вменили тот факт, что он не уведомил принимающую сторону об адресе своего фактического проживания. Статья предполагает штраф и депортацию, однако суд вернул материалы полиции, так как они были оформлены с нарушениями.