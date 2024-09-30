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О нормализации давления в ЦТП заявили в КЖЭК «Горский» Новосибирска

Ранее мы рассказывали, что жители левого берега замерзают без отопления.

Источник: AP 2023

Представители КЖЭК «Горский» обновили данные о ситуации с отоплением на левом берегу Новосибирска. Напомним, ранее мы рассказывали — жители замерзают в холодных квартирах.

Так, по данным компании, на 09.30 понедельника, 30 сентября 2024 года, по всем центральным тепловым пунктам давление нормализовали. Исключение составил ЦТП-102, к которому относятся дома № 63, 63/1, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 82.

По всем остальным домам коммунальщики вынесли предупреждение:

«Если стояки холодные в квартире, звоните диспетчеру, оставляйте заявки. Слесаря будут перезапускать стояки. Поскольку заявок очень много по перезапуску, просим набраться терпения».

ЖКХ