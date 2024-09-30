О нормализации давления в ЦТП заявили в КЖЭК «Горский» Новосибирска

Так, по данным компании, на 09.30 понедельника, 30 сентября 2024 года, по всем центральным тепловым пунктам давление нормализовали. Исключение составил ЦТП-102, к которому относятся дома № 63, 63/1, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 82.