О нормализации давления в ЦТП заявили в КЖЭК «Горский» Новосибирска

Представители КЖЭК «Горский» обновили данные о ситуации с отоплением на левом берегу Новосибирска. Напомним, ранее мы рассказывали — жители замерзают в холодных квартирах.
Так, по данным компании, на 09.30 понедельника, 30 сентября 2024 года, по всем центральным тепловым пунктам давление нормализовали. Исключение составил ЦТП-102, к которому относятся дома № 63, 63/1, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 82.
По всем остальным домам коммунальщики вынесли предупреждение:
«Если стояки холодные в квартире, звоните диспетчеру, оставляйте заявки. Слесаря будут перезапускать стояки. Поскольку заявок очень много по перезапуску, просим набраться терпения».