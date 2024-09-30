Заболеваемость COVID-19 в Омской области за неделю сократилась почти в два раза

В омском Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости коронавирусом в регионе. В период с 23 по 29 сентября в Омской области зарегистрировали 241 случай заболевания COVID-19.
По словам специалистов, показатель заболеваемости составил 13,2 на 100 тысяч населения. Это на 43% меньше, чем неделей ранее. Отметим, что за предыдущую неделю этим вирусом заболели более 400 местных жителей.
Гриппом омичи по-прежнему не болеют, но в Управлении Роспотребнадзора отмечают, что с прививкой против него нужно поторопиться. Оптимальное время для вакцинации — сентябрь — ноябрь. Сезонный всплеск заболевания ожидается в декабре-феврале.
Отметим, что сезонный риновирус начал вытеснять в Омской области коронавирус. По оценке специалистов Роспотребнадзора, доля заболевших риновирусом уже превышает 83%, доля выявленного COVID-19 при этом составляет 16,7%.