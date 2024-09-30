Стало известно, какие улицы затронуло аварийное отключение света в Ленинском районе Иркутска 30 сентября 2024

Аварийное отключение света в Ленинском районе Иркутска 30 сентября 2024 затронула часть домов на шести улицах. Как сообщили в тг-канале Свет 38, непредвиденный сбой произошел в 10:25.
Отключение света в Ленинском районе Иркутска 30 сентября 2024
— Под отключение попала часть домов на улицах Волгоградская, Красный Путь, Ленинградская, Марии Ульяновой, Мира, Шпачека, — поделились энергетики.
Бригада уже выехала к месту аварии для выяснения и решения проблемы с подачей энергоснабжения. Восстановить подключение планируют к двум часам дня. Вот, что известно об отключение света в Ленинском районе Иркутска 30 сентября 2024.