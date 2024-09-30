На новосибирский завод нагрянули следователи после отравления красноярской семьи

По информации прокуратуры Красноярского края, версия о том, что семья отравилась аэрозолем от насекомых, является основной. Известно, что накануне трагедии дом, в котором проживала многодетная семья, обработали дихлофосом. После обработки, когда семья вернулась домой с прогулки, помещение не проветривалось. Изначально была версия, что семья отравилась после того, как поела пельмени и курицу, купленные в местном магазине.