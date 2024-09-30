Мэрия продлила разрешение на строительство детсада в ЖК «Европейский берег»

Мэрия Новосибирска пролонгировала разрешение на строительство детского сада на улице Владимира Заровного. Дошкольное учреждение будет располагаться в жилом комплексе «Европейский берег».
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии продлило разрешение на проведение работ по возведению детского сада по ул. Владимира Заровного, 9 в Октябрьском районе до 10 октября 2025 года. Впервые же оно было выдано еще в марте 2022-го, после того как проектная документация прошла экспертизу.
Проект предусматривает строительство трехэтажного здания детского сада на 265 мест, площадью 5843 квадратных метра. По состоянию на III квартал 2021 года сметная стоимость строительно-монтажных работ оценивалась в 397 600 000 рублей.
В разрешительной документации указано, что застройщиком является МКУ «Управление капитального строительства» Новосибирска.
Стоит отметить, что в ЖК «Европейский берег» еще несколько лет назад сложилась напряженная ситуация с местами в дошкольных учреждениях. В 2020 году там ввели в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников.
Напомним, что в сентябре в Новосибирске перенесли срок сдачи нового детского сада на Крылова, сдать объект планируют к Новому году.
Иван ЛУДНОВ.