Мэрия продлила разрешение на строительство детсада в ЖК «Европейский берег»

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии продлило разрешение на проведение работ по возведению детского сада по ул. Владимира Заровного, 9 в Октябрьском районе до 10 октября 2025 года. Впервые же оно было выдано еще в марте 2022-го, после того как проектная документация прошла экспертизу.