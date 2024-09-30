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Красноярская актриса сыграет главную роль в новом телесериале

КРАСНОЯРСК, 30 сентября, ФедералПресс. Одну из главных ролей в новом детективном сериале «Блонды» исполнила красноярская актриса Анна Богомолова. Премьера многосерийной картины назначена на 30 сентября, рассказали в пресс-службе ТВ-3.

«Эта ироничная детективная история нравится мне тем, что в центре сюжета оказываются три кардинально непохожих героини, объединенные в рамках одного спецотдела, тоже довольно нетипичного», — прокомментировал другой актер сериала Данила Якушев.

Сюжет картины строится вокруг брачного агентства «Блонды», которое является прикрытием для секретного спецотдела, занимающегося расследованием особо сложных преступлений в Санкт-Петербурге. В этом же городе и проходили все основные съемки.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о красноярских актерах, получивших всероссийскую известность благодаря участию в современных кино и сериалах.

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