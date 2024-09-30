Омичи смогут увидеть яркую комету Цзыцзиньшань

Омичи вскоре получат редкую возможность увидеть одну из самых ярких комет — C/2023 A3 (Цзыцзиньшань). Как рассказал руководитель омского планетария Владимир Крупко, комета пришла к нам из облака Оорта, самой удалённой области Солнечной системы. Уже сейчас её яркость составляет 3 звездные величины, что позволяет увидеть ее невооруженным глазом, хотя пока наблюдать за ней можно только в Южном полушарии.
Ожидается, что омичи смогут увидеть комету в октябре. С 9 по 12 октября Цзыцзиньшань пройдет на минимальном расстоянии от Земли, направляя хвост в нашу сторону. По словам Крупко, если комета достигнет максимальной яркости, она станет самой яркой кометой за последние 27 лет в северном полушарии Земли.
Оптимальное время для наблюдений будет с 20 по 26 октября, когда комета поднимется над горизонтом и ее видимость улучшится.
Для желающих увидеть комету в Омском планетарии планируют организовать тематические экскурсии и выезды на природу, начиная с 18 октября, при ясном небе.