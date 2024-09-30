Омичи смогут увидеть яркую комету Цзыцзиньшань

Омичи вскоре получат редкую возможность увидеть одну из самых ярких комет — C/2023 A3 (Цзыцзиньшань). Как рассказал руководитель омского планетария Владимир Крупко, комета пришла к нам из облака Оорта, самой удалённой области Солнечной системы. Уже сейчас её яркость составляет 3 звездные величины, что позволяет увидеть ее невооруженным глазом, хотя пока наблюдать за ней можно только в Южном полушарии.