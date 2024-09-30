Новосибирский биолог прокомментировал нашествие ежей в городе

— Сомневаюсь, что их прям очень много. В связи с тем, что ежам надо найти укрытие для зимовки, чтобы оно не промерзало даже в суровые морозы, они заняты поиском этих мест, поэтому их стало так много. Буквально через неделю-две они уже не будут появляться в лесах, к тому моменту температура приблизится к 0. У них сейчас повышенная активность, они активно ищут корм, питаются, чтобы запастись на зиму, — рассказал биолог Алексей Яновский корреспонденту КП-Новосибирск.