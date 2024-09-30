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Новосибирский биолог прокомментировал нашествие ежей в городе

Животные готовятся к спячке.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский биолог рассказал, почему местные жители чаще стали видеть ежей. Зверей находили во дворах жилых домов, на проезжих частях и в зарослях.

— Сомневаюсь, что их прям очень много. В связи с тем, что ежам надо найти укрытие для зимовки, чтобы оно не промерзало даже в суровые морозы, они заняты поиском этих мест, поэтому их стало так много. Буквально через неделю-две они уже не будут появляться в лесах, к тому моменту температура приблизится к 0. У них сейчас повышенная активность, они активно ищут корм, питаются, чтобы запастись на зиму, — рассказал биолог Алексей Яновский корреспонденту КП-Новосибирск.

Он отметил, что сибиряки стали чаще встречаться с ежами, потому что лес стал более редким, а значит зверей стало просто легче заметить, чем до этого.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о бесплатном входе в зоопарк Новосибирска для пенсионеров и инвалидов.

флора и фауна