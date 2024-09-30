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Более 30 мигрантов фиктивно поставил на учёт житель Новосибирской области

На него завели уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Бердска Новосибирской области утвердила уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Его обвиняют в фиктивной постановке иностранцев на учёт по месту пребывания.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что мужчина фиктивно поставил на учёт более 30 мигрантов. Он успел это сделать с 1 апреля по 21 мая 2024 года.

«Преступная деятельность обвиняемого пресечена, иностранные граждане сняты с регистрационного учета», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Дело рассмотрит мировой суд Бердска.