Более 30 мигрантов фиктивно поставил на учёт житель Новосибирской области

Прокуратура Бердска Новосибирской области утвердила уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Его обвиняют в фиктивной постановке иностранцев на учёт по месту пребывания.
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что мужчина фиктивно поставил на учёт более 30 мигрантов. Он успел это сделать с 1 апреля по 21 мая 2024 года.
«Преступная деятельность обвиняемого пресечена, иностранные граждане сняты с регистрационного учета», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Дело рассмотрит мировой суд Бердска.