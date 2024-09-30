В РТРС анонсировали отключения радио и ТВ в октябре в Хабаровском крае

Отмечается, что прерываться вещание будет в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений — все отключения согласованы с руководством радиостанций и телеканалов. В организации приносят извинения перед жителями региона за неудобства и напоминают, что после завершения работ вещание продолжится на прежних частотах — перенастраивать приёмники заново не придётся.