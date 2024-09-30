В РТРС анонсировали отключения радио и ТВ в октябре в Хабаровском крае

Профилактические и ремонтные работы на передающем оборудовании продолжат специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» в Хабаровском крае в октябре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в связи с этим, в ряде населённых пунктов региона будут наблюдаться перебои в работе телевидения и радио.
Отмечается, что прерываться вещание будет в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений — все отключения согласованы с руководством радиостанций и телеканалов. В организации приносят извинения перед жителями региона за неудобства и напоминают, что после завершения работ вещание продолжится на прежних частотах — перенастраивать приёмники заново не придётся.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 30 сентября по 20 октября:
30.09.2024.
Посёлок Галичный, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
30.09.2024 — 20.10.2024.
Сеть Хабаровского край (ухудшение сигнала вплоть до отключения), с 14:18 до 15:32 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, с 14:18 до 15:32 по местному времени:
Радио «Вести ФМ»;
Радио «Маяк».
01.10.2024.
Село Боктор, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Село Удское, Тугуро-Чумиканский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Город Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
«Радио 101,8 FM».
01.10.2024 — 04.10.2024.
Посёлок Горин, Солнечный район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
02.10.2024.
Село Бичевая, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Село Кондон, Солнечный район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
03.10.2024.
Село Богородское, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
04.10.2024.
Село Селихино, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Посёлок Тыр, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).