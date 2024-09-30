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В РТРС анонсировали отключения радио и ТВ в октябре в Хабаровском крае

Связисты продолжают профилактическую кампанию.

Источник: Mail.ru

Профилактические и ремонтные работы на передающем оборудовании продолжат специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» в Хабаровском крае в октябре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в связи с этим, в ряде населённых пунктов региона будут наблюдаться перебои в работе телевидения и радио.

Отмечается, что прерываться вещание будет в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений — все отключения согласованы с руководством радиостанций и телеканалов. В организации приносят извинения перед жителями региона за неудобства и напоминают, что после завершения работ вещание продолжится на прежних частотах — перенастраивать приёмники заново не придётся.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 30 сентября по 20 октября:

30.09.2024.

Посёлок Галичный, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

30.09.2024 — 20.10.2024.

Сеть Хабаровского край (ухудшение сигнала вплоть до отключения), с 14:18 до 15:32 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, с 14:18 до 15:32 по местному времени:

Радио «Вести ФМ»;

Радио «Маяк».

01.10.2024.

Село Боктор, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Село Удское, Тугуро-Чумиканский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Город Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

«Радио 101,8 FM».

01.10.2024 — 04.10.2024.

Посёлок Горин, Солнечный район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

02.10.2024.

Село Бичевая, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Село Кондон, Солнечный район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

03.10.2024.

Село Богородское, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

04.10.2024.

Село Селихино, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Посёлок Тыр, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

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