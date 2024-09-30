Разговоры о важном: школьникам и студентам Хабаровского края рассказали о профессии учителя

Сегодня в школах, колледжах и техникумах Хабаровского края прошел очередной урок из цикла «Разговоры о важном». В преддверии Дня учителя с учащимися поговорили о профессии педагога и ее значимости в обществе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.
— Учитель — одна из важнейших профессий, которая ценилась во все времена. В Хабаровском крае около 22 тысяч педагогических работников, из которых 8,6 тысяч учителей. Школьные педагоги отвечают не только за обучение и развитие подрастающего поколения, но и часто выступают в роли наставников, помогая школьникам раскрыть свои возможности, — отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края.
В начальных классах беседа начнется с просмотра и обсуждения видео, отражающего тему занятия. Затем ребята выскажут свое мнение, в чем уникальность профессии учителя, и представят, что было бы, если бы все учителя исчезли. И хотя такое сложно представить, ролик «Мир без учителя» наглядно покажет, каким бы был мир. В ходе занятия учащиеся также узнают, когда появились первые школы на Руси и как развивалось школьное образование в нашей стране.
В 5−7 классах урок дополнят просмотр фрагмента фильма «Зарница» (12+) и дискуссия о том, сможет ли в будущем искусственный интеллект заменить учителей в школах. Ребята послушают мнение помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества и автора книг по истории России Владимира Мединского. В продолжении они узнают, кто из одноклассников хотел бы вернуться в школу после ее окончания, но уже в качестве учителя.
В 10−11 классах школьники выступят в роли IT-разработчиков и придумают инструменты, основанные на искусственном интеллекте, которые были бы полезны в работе учителя. О современных технологиях и миссии учителей также поговорят со студентами колледжей и других учреждений среднего профессионального образования.
— Большое внимание в образовательных учреждениях Хабаровского края уделяется вопросам профориентации. На это также направлен специальный курс «Россия — мои горизонты» и профориентационный проект «Билет в будущее». В этом году спектр заявленных для проведения проб очень широк. Школьники узнают, как работают специалисты в самых разных областях, например, библиотекари, сварщики, логисты, графические дизайнеры, электромонтеры, проводники на железнодорожном транспорте, геодезисты, экскурсоводы
Напомним, что «Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, запущенный Министерством просвещения в 2022 году. Уроки каждый понедельник проходят в школах, колледжах и техникумах. Учащимся рассказывают об истории, государственном устройстве и культуре России. Ряд тем посвящен семейным ценностям, актуальным вопросам повседневной и школьной жизни.