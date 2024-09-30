Разговоры о важном: школьникам и студентам Хабаровского края рассказали о профессии учителя

В начальных классах беседа начнется с просмотра и обсуждения видео, отражающего тему занятия. Затем ребята выскажут свое мнение, в чем уникальность профессии учителя, и представят, что было бы, если бы все учителя исчезли. И хотя такое сложно представить, ролик «Мир без учителя» наглядно покажет, каким бы был мир. В ходе занятия учащиеся также узнают, когда появились первые школы на Руси и как развивалось школьное образование в нашей стране.