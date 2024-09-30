В Новосибирской области зафиксировали стабилизацию распространения ОРВИ

Данные о заболеваемости госпожа Аксенова привела на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 30 сентября. «Отмечаем отсутствие динамики за прошлую неделю. Цифры ниже аналогичного периода прошлого года. В основном, при обращениях — это легкая и средняя степень тяжести, которые наблюдаются на амбулаторном режиме», — отметила она.