В Новосибирской области зафиксировали стабилизацию распространения ОРВИ

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Елена Аксенова.
Данные о заболеваемости госпожа Аксенова привела на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 30 сентября. «Отмечаем отсутствие динамики за прошлую неделю. Цифры ниже аналогичного периода прошлого года. В основном, при обращениях — это легкая и средняя степень тяжести, которые наблюдаются на амбулаторном режиме», — отметила она.
По данным заместителя министра образования области Юрия Савостьянова, в настоящее время из-за ОРВИ закрыты 52 группы в 38 детских садах (499 заболевших). В 22 школах на карантине находятся в общей сложности 42 класса.