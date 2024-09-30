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В Новосибирской области зафиксировали стабилизацию распространения ОРВИ

Уровень заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области перестал расти на прошедшей неделе.

Источник: Freepik

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Данные о заболеваемости госпожа Аксенова привела на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 30 сентября. «Отмечаем отсутствие динамики за прошлую неделю. Цифры ниже аналогичного периода прошлого года. В основном, при обращениях — это легкая и средняя степень тяжести, которые наблюдаются на амбулаторном режиме», — отметила она.

По данным заместителя министра образования области Юрия Савостьянова, в настоящее время из-за ОРВИ закрыты 52 группы в 38 детских садах (499 заболевших). В 22 школах на карантине находятся в общей сложности 42 класса.

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