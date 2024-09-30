Депутаты Заксобрания Иркутской области посетили благотворительный концерт

Театр танца «ПРО ДВИЖЕНИЕ» отмечает 10-летие своей работы. Это особенный коллектив, ведь вместе с профессиональными танцорами в постановках участвуют дети и подростки с ограниченными возможностями, в том числе и с ДЦП. Именно для таких ребят был создан проект «Танцуй сердцем», о котором успели услышать многие. Ведь фильм о первых постановках несколько лет назад облетел всю Россию и даже был представлен на международном кинофестивале в Каннах.