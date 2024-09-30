Депутаты Заксобрания Иркутской области посетили благотворительный концерт

Театр танца «ПРО ДВИЖЕНИЕ» отмечает 10-летие своей работы. Это особенный коллектив, ведь вместе с профессиональными танцорами в постановках участвуют дети и подростки с ограниченными возможностями, в том числе и с ДЦП. Именно для таких ребят был создан проект «Танцуй сердцем», о котором успели услышать многие. Ведь фильм о первых постановках несколько лет назад облетел всю Россию и даже был представлен на международном кинофестивале в Каннах.
На личном приеме у председателя Законодательного Собрания Александра Ведерникова руководитель театра Владимир Лопаев пригласил депутатов на благотворительный концерт, посвященный юбилейной дате. И спикер областного парламента пригласил присоединиться не только коллег-депутатов, но и членов Молодежного парламента, а так же участников Координационного Совета по вопросам патриотического воспитания при Заксобрании и сотрудников аппарата ЗС. Все собранные деньги будут направлены на средства реабилитации для артистов труппы, костюмы и ремонт помещения.
— Проект «Танцуй сердцем» — это большой труд, вы показываете нам отвагу, мужество, неравнодушие, доброту этих ребят, — отметил Александр Ведерников. — В спектаклях вашего театра очень много смыслов. Один из них о взаимопомощи и взаимовыручке. Сегодня мы делаем благотворительный вклад в развитие этого направления. Но главное, мы должны поддержать на областном уровне культурные учреждения, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
По словам спикера областного парламента, депутаты постоянно принимают участие в различных благотворительных акциях. Так, в день образования Заксобрания в этом году проходил благотворительный аукцион, который помог собрать средства на оборудование детской сенсорной комнаты в областной детской клинической больнице. Помогают депутаты собирать в школу первоклассников, проводятся в парламенте художественные выставки, собирается помощь и для участников СВО.