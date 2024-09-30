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Масштабную проверку систем оповещения проведут по всей России

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. 2 октября во всех регионах Российской Федерации будет проведена проверка работы систем оповещения. Сигнал «Внимание всем» на минуту прервет вещание всех телеканалов, предупредили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«2 октября проверят систему оповещения во всех регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны “Внимание всем!”, — говорится в сообщении ведомства.

С помощью этого сигнала будет проверена работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.

«Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — отметили в ведомстве.

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

В Крыму последняя комплексная проверка системы оповещения и информирования населения проводилась в марте 2024 года. В Севастополе с ее помощью подаются сигналы об угрозе ракетной атаки или баллистики.

МЧС