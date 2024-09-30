Масштабную проверку систем оповещения проведут по всей России

«2 октября проверят систему оповещения во всех регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны “Внимание всем!”, — говорится в сообщении ведомства.
С помощью этого сигнала будет проверена работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.
«Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — отметили в ведомстве.
Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.
В Крыму последняя комплексная проверка системы оповещения и информирования населения проводилась в марте 2024 года. В Севастополе с ее помощью подаются сигналы об угрозе ракетной атаки или баллистики.