По узкоколейке на дрезине: как туристы ездят в дебри леса и на болота

Покататься на мотодрезине по дикому лесу и непроходимым болотам по единственной в Беларуси туристической узкоколейке можно недалеко от Гродно — в заказнике «Озеры» после модернизации открылся необычный экологический маршрут.
О самых интересных местах экомаршрута и о том, где и зачем ученые «закопали» 100 тысяч долларов, узнала корреспондент Sputnik Инна Гришук.
Дрезина made in USSR
Главный сюрприз ждет путешественников в самом начале маршрута. Туристам предлагают пересесть из машин на оранжевую мотодрезину. На самом деле дрезин две — одна в голове, а другая в хвосте узкоколейного мини-состава. Между ними находятся пассажирские прицепы.
«Это не что-то самодельное. Это ТД-УМ — транспортная дрезина узкоколейная. Ее создали примерно в 50-е годы. Вы поедете на дрезине 1978 года выпуска. Выпускались они на заводе в Калуге до начала 90-х. В Беларуси таких дрезин только две — обе используются на нашем маршруте. Что-то похожее есть в музеях железнодорожной техники в Барановичах и Орше, но они на широкую колею, а мы с вами поедем по узкоколейной железной дороге».
Раньше на таких дрезинах ездили рабочие, обслуживавшие узкоколейную железную дорогу. К ним прицепляли специальные вагончики с инструментами или шпалами для ремонта пути. Заказник смог их найти, отреставрировать и сделать прогулочный вариант благодаря обществу узкоколейных железных дорог.
Всего у мини-поезда два прицепа, рассчитанных на 20 пассажиров. Если собирается такая группа, то прицепы тянут две дрезины. Маленькую группу, до 10 человек, — только одна.
Руководитель заказника признается, что у них есть мечта — приобрести еще две узкоколейные дрезины, оборудовать дополнительные пассажирские вагончики, чтобы делать экскурсии для больших групп туристов. Уже известно, где и за сколько их можно изготовить, но пока нет нужной суммы.
30 лет назад возили торф — теперь туристов
Раньше узкоколейка принадлежала торфодобывающему заводу. По ней десятки лет каждый день ездили груженые торфом вагоны. Предприятие закрылось, так как месторождение выработали, а новые участки болот для разработки получить не удалось. Железную дорогу передали заказнику и решили использовать в туристических целях.
«Заповедный путь» — единственный в Беларуси узкоколейный туристический маршрут, который проходит по особо охраняемой природной территории.
Станцией отправления служит стоянка у обочины дороги в нескольких километрах от деревни Озеры.
Узкоколейка уходит на 10 километров вглубь леса. Дорога в одну сторону без остановок занимает примерно 40 минут. Вся экскурсия длится около трех часов.
«Мы проезжаем через весь заказник с востока на запад. Уже через полчаса после отправления вы очутитесь в самых отдаленных уголках заказника — сможете увидеть дикую природу, низинные и верховые болота, узнаете, чем они отличаются. Экскурсоводы рассказывают, какие животные и птицы живут в нашем заказнике, какие растения здесь растут, среди них много редких и тех, которые занесены в Красную книгу», — отметил собеседник.
Он заранее предупредил, что редкие и охраняемые растения туристам показывать нельзя, зато довольно часто на маршруте встречаются звери и птицы, но очень важно не пугать обитателей леса.
Узкоколейный мост
Первая и одна из самых интересных остановок маршрута — узкоколейный мост, который соединяет два берега озера Белое, которое из-за его 11-километровой протяженности можно перепутать с рекой.
«Это единственный в Беларуси узкоколейный мост, его длинна 122 метра», — отмечает экскурсовод и приглашает выйти, чтобы прогуляться по необычному сооружению.
На мосту есть перила и что-то вроде тротуара. Делать первые шаги довольно страшно, ведь под ногами металлическая сетка, через которую видна вода. К мосту периодически приходят пешком отдыхающие из местного санатория или грибники. Отсюда открываются чудесные виды на озеро Белое.
После первой остановки дрезина устремляется в лесные дебри. Иногда кажется, что узкоколейка проходит через зеленый коридор с арочными сводами.
«Видите, сколько тропинок в лес уходит? Это звериные тропы, они проходят через железную дорогу. Иногда на шум дрезины выходят любопытные косули, можно встретить перебегающих дорогу лису или зайца. А иногда и зверя покрупнее. А вот как интересно дерево растет — изогнулось аркой над дорогой, а макушкой вверх к свету тянется», — обращает внимание машинист дрезины Николай Жук.
На участке маршрута, пролегающем среди болот, можно увидеть непроходимую трясину. А на остановках — узнать, чем отличается низинное болото от верхового, как определить возраст болота, какие растения и животные здесь есть.
Загадки болота Святое
Конечная точка маршрута — болото Святое. Более тридцати лет назад его осушили и сделали местом добычи торфа. На момент начала разработки болоту было 7 тысяч лет. Это значит, что глубина залежей торфа составляла около 7 метров. За короткий срок мелиорация и торфодобыча забрали у болота почти все.
Лет десять назад отработанный торфяник выглядел, как огромная пустошь. Где-то росли сорняки, где-то виднелись слои торфа. Сейчас здесь заросли камыша и тростника, а в глубоких рвах стоит покрытая тиной вода.
В 2017 году на Святом закончились работы по повторному заболачиванию. Чтобы превратить 1,5 тысячи гектаров бывших торфяников в болото, ученым и мелиораторам пришлось потратить более 100 тысяч долларов — от 50 до 100 долларов на каждый гектар.
Сейчас туристы могут вживую увидеть, как идет процесс формирования верхового болота. Правда, чтобы Святое полностью восстановилось, потребуется несколько тысяч лет.
После остановки на болоте дрезина трогается в обратный путь — едет чуть быстрее и «без передышек».
120 тысяч на модернизацию
Идея катать туристов на дрезине made in USSR по узкоколейной железной дороге возникла несколько лет назад. Два летних сезона экомаршрут работал в тестовом режиме, а на создание туристической инфраструктуры требовались деньги.
Модернизация «Заповедного пути» проходила в рамках совместного проекта «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту», который был реализован Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь при финансовой поддержке Российской Федерации.
По словам Морозика, на обновление ушло 120 тысяч белорусских рублей. Работы выполнялись в нынешнем году: был проведен ремонт узкоколейки примерно на половине маршрута, а на остановках появились интерактивные информационные стенды.
Помимо этого, остановки, расположенные в глубине леса, оборудовали специальными платформами с настилом и ограждением, чтобы минимизировать воздействие туристов на природу.
В целом маршрут стал более интересным и запоминающимся, а поездка на мотодрезине комфортнее и быстрее.