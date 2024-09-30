По узкоколейке на дрезине: как туристы ездят в дебри леса и на болота

«Это не что-то самодельное. Это ТД-УМ — транспортная дрезина узкоколейная. Ее создали примерно в 50-е годы. Вы поедете на дрезине 1978 года выпуска. Выпускались они на заводе в Калуге до начала 90-х. В Беларуси таких дрезин только две — обе используются на нашем маршруте. Что-то похожее есть в музеях железнодорожной техники в Барановичах и Орше, но они на широкую колею, а мы с вами поедем по узкоколейной железной дороге».