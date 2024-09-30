По всей России 2 октября завоют сирены — МЧС

Ранее жителей Башкирии предупредили о проверке системы оповещения населения. Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, 2 октября будет проходить комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения РБ с включением до 3 минут электрических сирен и передачей речевого сообщения по каналам радио и телевизионного вещания. В ведомстве попросили жителей сохранять спокойствие.