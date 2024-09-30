Кишиневцам, приготовиться! Город погрузится во тьму — список улиц, где пройдут ремонтные работы и не будет света

А. Негру-Водэ, 107−117, 164, 172/1, 174, 178−188, 192−196, 200−202, 210, 210A, 9999, Буребиста, 164, 172, Дачия, 80/4, Друмул Бэчоюлуй, 171, 180, 180/1, 182/1, 182/2, 184/2, 184/3, 186/1, 186/2, 188, 188/1, 190/2, 192/1, 192/2, 194/1, 194/2, 194/3, 196, 279, 285−289, 293−295, 295/2, 303, 303/2, 303/3, 303/4, 303/6, 303/7, 303/9, 303/19, 303/26, 303/28, 309−315, 325−327, 331, 331/1, 331/2, 999, Гренобле, 136/9, 176, 190, 279, 303A, 311, 325, 999, Нуферилор, 1−19, 2−14, 9999 — с 09:00 до 17:00.