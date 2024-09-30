Олбани
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии на пригородных поездах завершился летний сезон перевозок

Изменены графики электричек по 4 направлениям, один маршрут закрыт.

Источник: АиФ

В Башкирии на пригородных поездах завершился летний сезон перевозок. Изменены графики электричек по 4 направлениям, один маршрут закрыт.

Как сообщают в Минтрансе РБ, с 30 сентября в график движения пригородных поездов по республике вносятся изменения. Так, поезд «Уфа-Инзер» в обоих направлениях теперь будет курсировать только по выходным и праздничным дням. Только в рабочие дни буду работать поезда по направлениям «Дема — Шакша», «Уфа — Шакша» и «Иглино — Уфа».

Из графика движения выведен пригородный поезд Карламан — Стерлитамак.