В Башкирии на пригородных поездах завершился летний сезон перевозок

Как сообщают в Минтрансе РБ, с 30 сентября в график движения пригородных поездов по республике вносятся изменения. Так, поезд «Уфа-Инзер» в обоих направлениях теперь будет курсировать только по выходным и праздничным дням. Только в рабочие дни буду работать поезда по направлениям «Дема — Шакша», «Уфа — Шакша» и «Иглино — Уфа».