Секреты долголетия: Где в Казахстане живут люди старше 100 лет?

В Казахстане насчитывается 423 гражданина в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в области Ұлытау, она уже отметила 114 день рождения.
Стоит отметить, что в самом южном регионе страны проживает больше всего долгожителей. В Туркестанской области насчитывается 64 человека в возрасте 100 лет и старше.
Второе место по численности долгожителей занимает крупнейший город страны — Алматы. В нем проживает 48 человек в возрасте 100 лет и старше.
На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 38 человек в возрасте 100 лет и старше.
В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Ұлытау — 114 лет, Павлодарской области — 112 лет, Туркестанской области — 110 лет.
Ежегодно во всем мире 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.
Главная цель его проведения — проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы к ним.