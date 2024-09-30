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Секреты долголетия: Где в Казахстане живут люди старше 100 лет?

Более 420 казахстанцев прожили свыше 100 лет, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

В Казахстане насчитывается 423 гражданина в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в области Ұлытау, она уже отметила 114 день рождения.

Стоит отметить, что в самом южном регионе страны проживает больше всего долгожителей. В Туркестанской области насчитывается 64 человека в возрасте 100 лет и старше.

Второе место по численности долгожителей занимает крупнейший город страны — Алматы. В нем проживает 48 человек в возрасте 100 лет и старше.

На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 38 человек в возрасте 100 лет и старше.

В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Ұлытау — 114 лет, Павлодарской области — 112 лет, Туркестанской области — 110 лет.

Ежегодно во всем мире 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.

Главная цель его проведения — проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы к ним.