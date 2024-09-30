Отцу пришлось залезть на высокое дерево: в Челябинской области семья с тремя детьми увязла в болоте

В Карталинском районе семья заблудилась и застряла в болоте.
Родители с тремя маленькими детьми на машине решили съездить к источнику. Но правильную дорогу отыскать не смогли, а в подступивших сумерках еще и не заметили болото в низине. Заехав в него, машина безнадежно застряла.
Путешественники хотели было вызвать помощь по телефону, но выяснилось, что сигнала мобильной связи в районе нет.
— Только в девять часов вечера глава семейства все же смог дозвониться до диспетчеров службы 112. Чтобы поймать устойчивый сигнал, ему пришлось отойти от машины, найти высокое дерево, взобраться по нему наверх и там передать сообщение о ЧП, — рассказали в региональной Поисково-спасательной службе.
На выручку семье двинулись спасатели, пожарные и полицейские. Совместными усилиями незадачливых туристов удалось отыскать. Застрявшую машину вытащили к дороге.
Никто в результате не пострадал, а дети, младшему и которых еще и года не исполнилось, даже не успели испугаться. Во время спасательной операции они безмятежно спали в машине.