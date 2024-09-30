Отцу пришлось залезть на высокое дерево: в Челябинской области семья с тремя детьми увязла в болоте

— Только в девять часов вечера глава семейства все же смог дозвониться до диспетчеров службы 112. Чтобы поймать устойчивый сигнал, ему пришлось отойти от машины, найти высокое дерево, взобраться по нему наверх и там передать сообщение о ЧП, — рассказали в региональной Поисково-спасательной службе.