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В Таганроге без вести пропал пожилой мужчина

В Таганроге разыскивают пропавшего Леонида Шеманского.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге пропал 71-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Леонид Шеманский вышел из дома 27 сентября. С того дня мужчину больше никто не видел. Родные пытались найти его и связаться с пропавшим, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы области. Известно, что рост пропавшего — около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. Он был одет в черную ветровку, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки.