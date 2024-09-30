В Таганроге без вести пропал пожилой мужчина

В Таганроге пропал 71-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Леонид Шеманский вышел из дома 27 сентября. С того дня мужчину больше никто не видел. Родные пытались найти его и связаться с пропавшим, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию.
На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы области. Известно, что рост пропавшего — около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. Он был одет в черную ветровку, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки.