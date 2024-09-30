Челябинские дорожники готовятся к зимнему сезону

Несмотря на положительные температуры воздуха и благоприятный прогноз погоды, дорожные службы Челябинска готовятся к зимнему сезону. Об этом сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Андрей Ксензов. По его словам, с завтрашнего дня в городе начнут дежурить подготовленные к зимней уборке дорог машины.