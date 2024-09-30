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Челябинские дорожники готовятся к зимнему сезону

На дорогах Челябинска в преддверии заморозков начнут дежурить уборочные машины.

Источник: КДХ администрации г. Челябинска

Несмотря на положительные температуры воздуха и благоприятный прогноз погоды, дорожные службы Челябинска готовятся к зимнему сезону. Об этом сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Андрей Ксензов. По его словам, с завтрашнего дня в городе начнут дежурить подготовленные к зимней уборке дорог машины.

— Силами КДХ провели проверку подготовки подрядчиков техники и производственных баз к зимнему содержанию. С 1 октября ставим на дежурство по 2−3 комплексные дорожные машины на район для того, чтобы встретить первые заморозки, — сказал Андрей Ксензов.