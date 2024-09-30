Воздушный контроль дронами применяется на опасных участках дорог Гомельщины

Воздушный контроль появился на дорогах Гомельщины, сообщает телеканал ОНТ. Пока эксперимент проводится на потенциально опасных участках дорог, где нередки аварии. Дроны летают на высоте до полукилометра, их камеры фиксируют номера авто на расстоянии 2−4 километров.