Воздушный контроль дронами применяется на опасных участках дорог Гомельщины

Воздушный контроль появился на дорогах Гомельщины, сообщает телеканал ОНТ. Пока эксперимент проводится на потенциально опасных участках дорог, где нередки аварии. Дроны летают на высоте до полукилометра, их камеры фиксируют номера авто на расстоянии 2−4 километров.
При обнаружении нарушения — будь то обгон или выезд на встречку — информация передается экипажу ДПС, который быстро реагирует. Все полученные данные записываются на жесткий диск.
В перспективе дроны оснастят динамиками, и оператор сможет напрямую обращаться к нарушителям с высоты.