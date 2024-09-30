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В Волгоградской области 2 октября прозвучат тревожные сирены

В середине недели пройдет проверка систем оповещения во всех регионах России.

Мероприятие является плановым.

В среду, 2 октября, во всех муниципалитетах прозвучат сирены. Проверка системы пройдет с 10.00 до 11.00. Для оповещения населения задействуют электросирены, громкоговорители и другие технические средства.

Кроме того, на одну минуту заместят эфир радио- и телеканалов. В ГУ МЧС по Волгоградской области объяснили, что так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!».

Как сообщили в региональном комитете информационных технологий, сирены зазвучат планово. Такие мероприятия необходимы для отработки действий по информированию населения о возможных опасностях при угрозе и возникновении ЧС.

В Волгоградской области систему оповещения обновили в 2021 году. Работы прошли в рамках развития и обеспечения в регионе действия средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

МЧС