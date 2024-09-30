Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре отопление в жилые дома начнет поступать с 1 октября

Жителям Самары рассказали о старте отопительного сезона.

В Самаре приближается второй осенний месяц. Несмотря на тепло в дневное время суток, ночью столбик термометра стремительно движется к нулю градусов. Горожанам рассказали о старте отопительного сезона, об этом сообщили в городской администрации.

— После того как преимущественно все соцобъекты будут подключены к источникам тепловой энергии, с 1 октября в Самаре начнется поэтапная подача тепла в многоквартирные дома, — отметили в мэрии.

Специалисты ведут постоянный мониторинг среднесуточной температуры. Кроме того, с 25 сентября в областной столице начали отапливать объекты социальной сферы в приоритетном порядке.

ЖКХ