В Самаре отопление в жилые дома начнет поступать с 1 октября

В Самаре приближается второй осенний месяц. Несмотря на тепло в дневное время суток, ночью столбик термометра стремительно движется к нулю градусов. Горожанам рассказали о старте отопительного сезона, об этом сообщили в городской администрации.
— После того как преимущественно все соцобъекты будут подключены к источникам тепловой энергии, с 1 октября в Самаре начнется поэтапная подача тепла в многоквартирные дома, — отметили в мэрии.
Специалисты ведут постоянный мониторинг среднесуточной температуры. Кроме того, с 25 сентября в областной столице начали отапливать объекты социальной сферы в приоритетном порядке.