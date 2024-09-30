Каких дефицитных состояний стоит избегать воронежцам

По словам специалистов Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, дефицит витаминов и микроэлементов подрывает иммунитет, повышает вероятность развития злокачественных новообразований, сахарного диабета, атеросклероза, остеопороза и многих других патологий. Чаще и ярче всего дефицитные состояния проявляются в грудном, раннем детском и подростковом возрасте. Именно в эти возрастные периоды наиболее активны процессы роста и развития.