В Сочи сыграл свадьбу рэпер HammAli

Напомним, в апреле группа HammAli & Navai и Seville выступила на борту самолета «Москва-Сочи». Пассажиры, летящие на Всемирный фестиваль молодежи, получили подарок от музыкальных исполнителей. Артисты исполнили несколько своих популярных треков прямо на борту.