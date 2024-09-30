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В Сочи сыграл свадьбу рэпер HammAli

Пышное торжество состоялось в Сочи в минувшие выходные.

В Сочи сыграл свадьбу рэпер HammAli, сообщает МУЗ-ТВ.

Пышное торжество состоялось в Сочи в минувшие выходные. Имя избранницы неизвестно. Поздравить исполнителя пришли Navai, Миша Марвин, Elman с супругой, Сергей Жуков и другие артисты.

Напомним, в апреле группа HammAli & Navai и Seville выступила на борту самолета «Москва-Сочи». Пассажиры, летящие на Всемирный фестиваль молодежи, получили подарок от музыкальных исполнителей. Артисты исполнили несколько своих популярных треков прямо на борту.

Мы писали, рэпер Витя АК-47 «открыл бизнес» на пляже в Сочи. Виталий Гостюхин сделал фото на Черноморском побережье с табличкой, на которой написано: «Фото с рэпером 47 рублей».

музыка