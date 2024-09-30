7 происшествий с маломерными судами произошло на водоемах Хабаровского края с начала года

Навигационный период еще продолжается на реках региона. Однако сотрудники ГИМС МЧС России обращают внимание судоводителей на важность учёта погодных условий при выходе на акваторию и соблюдение мер безопасности и правил управления транспортным средством, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
За минувший сентябрь в крае зарегистрировано 2 происшествия с участием маломерных судов, при которых один человек спасен и один пропал без вести. Всего с начала года на водоемах произошло 7 происшествий, участниками которых стали лодки и катера. Пять человек удалось спасти, два человека погибли, а судьба ещё трех остаётся до сих пор неизвестной.
Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводят профилактическую работу с владельцами водного транспорта. Во время патрулирования акватории они обращают внимание рыбаков и отдыхающих на соблюдение правил района плавания, напоминают, чем может обернуться выход на судовой ход и пренебрежение элементарным средством спасения — спасательным жилетом.
«Небрежность в вопросах безопасности чревата трагическими последствиями. Вода ошибок не прощает. А в осенний период риски оказаться в опасности возрастают. Погода становится изменчивой и чаще возникают сильные волнения, ветра на акватории, быстрая смена метеоусловий. Если лодка имеет техническую неисправность, встречается с препятствием, опрокинулась и человек оказался за бортом, то шансы сохранить здоровье и жизнь уменьшаются в разы. Температура воды и воздуха уже низкая. Поэтому не стоит рисковать своей жизнью и тех, кто сидит в лодке», — подчеркнул начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Игорь Потапов.
С приходом осени в эксплуатации лодок и катеров наступает наиболее сложный период. Это связанно с понижением температуры воздуха и воды, усилением ветра и естественно увеличением волны. Кроме этого, во время ночных заморозков образуются забереги, становится всё более вероятно обледенение корпуса маломерных судов, что способствует ухудшению их устойчивости и манёвренности на воде. Поэтому судоводители должны неукоснительно соблюдать требования правил безопасности при эксплуатации маломерных судов.