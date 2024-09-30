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7 происшествий с маломерными судами произошло на водоемах Хабаровского края с начала года

Пять человек удалось спасти, два человека погибли, а судьба ещё трех остаётся до сих пор неизвестной.

Навигационный период еще продолжается на реках региона. Однако сотрудники ГИМС МЧС России обращают внимание судоводителей на важность учёта погодных условий при выходе на акваторию и соблюдение мер безопасности и правил управления транспортным средством, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За минувший сентябрь в крае зарегистрировано 2 происшествия с участием маломерных судов, при которых один человек спасен и один пропал без вести. Всего с начала года на водоемах произошло 7 происшествий, участниками которых стали лодки и катера. Пять человек удалось спасти, два человека погибли, а судьба ещё трех остаётся до сих пор неизвестной.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводят профилактическую работу с владельцами водного транспорта. Во время патрулирования акватории они обращают внимание рыбаков и отдыхающих на соблюдение правил района плавания, напоминают, чем может обернуться выход на судовой ход и пренебрежение элементарным средством спасения — спасательным жилетом.

«Небрежность в вопросах безопасности чревата трагическими последствиями. Вода ошибок не прощает. А в осенний период риски оказаться в опасности возрастают. Погода становится изменчивой и чаще возникают сильные волнения, ветра на акватории, быстрая смена метеоусловий. Если лодка имеет техническую неисправность, встречается с препятствием, опрокинулась и человек оказался за бортом, то шансы сохранить здоровье и жизнь уменьшаются в разы. Температура воды и воздуха уже низкая. Поэтому не стоит рисковать своей жизнью и тех, кто сидит в лодке», — подчеркнул начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Игорь Потапов.

Вместе с разъяснительной работой в ходе рейдов и патрулирований инспекторы ГИМС МЧС России ведут надзор за соблюдением правил эксплуатации маломерных судов, а именно постановка на учет транспортного средства, его техническое освидетельствование, наличие у судоводителя удостоверения на право управления лодкой или катером. За сентябрь государственными инспекторами по маломерным судам вынесено 106 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму около 800 тысяч рублей. Всего с начала навигационного периода 2024 года вынесено 355 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму более 2 миллионов рублей. За аналогичный период прошлого года эти показатели были почти такими же.

С приходом осени в эксплуатации лодок и катеров наступает наиболее сложный период. Это связанно с понижением температуры воздуха и воды, усилением ветра и естественно увеличением волны. Кроме этого, во время ночных заморозков образуются забереги, становится всё более вероятно обледенение корпуса маломерных судов, что способствует ухудшению их устойчивости и манёвренности на воде. Поэтому судоводители должны неукоснительно соблюдать требования правил безопасности при эксплуатации маломерных судов.

МЧС