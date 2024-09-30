7 происшествий с маломерными судами произошло на водоемах Хабаровского края с начала года

Навигационный период еще продолжается на реках региона. Однако сотрудники ГИМС МЧС России обращают внимание судоводителей на важность учёта погодных условий при выходе на акваторию и соблюдение мер безопасности и правил управления транспортным средством, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За минувший сентябрь в крае зарегистрировано 2 происшествия с участием маломерных судов, при которых один человек спасен и один пропал без вести. Всего с начала года на водоемах произошло 7 происшествий, участниками которых стали лодки и катера. Пять человек удалось спасти, два человека погибли, а судьба ещё трех остаётся до сих пор неизвестной.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводят профилактическую работу с владельцами водного транспорта. Во время патрулирования акватории они обращают внимание рыбаков и отдыхающих на соблюдение правил района плавания, напоминают, чем может обернуться выход на судовой ход и пренебрежение элементарным средством спасения — спасательным жилетом.

«Небрежность в вопросах безопасности чревата трагическими последствиями. Вода ошибок не прощает. А в осенний период риски оказаться в опасности возрастают. Погода становится изменчивой и чаще возникают сильные волнения, ветра на акватории, быстрая смена метеоусловий. Если лодка имеет техническую неисправность, встречается с препятствием, опрокинулась и человек оказался за бортом, то шансы сохранить здоровье и жизнь уменьшаются в разы. Температура воды и воздуха уже низкая. Поэтому не стоит рисковать своей жизнью и тех, кто сидит в лодке», — подчеркнул начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Игорь Потапов.

Вместе с разъяснительной работой в ходе рейдов и патрулирований инспекторы ГИМС МЧС России ведут надзор за соблюдением правил эксплуатации маломерных судов, а именно постановка на учет транспортного средства, его техническое освидетельствование, наличие у судоводителя удостоверения на право управления лодкой или катером. За сентябрь государственными инспекторами по маломерным судам вынесено 106 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму около 800 тысяч рублей. Всего с начала навигационного периода 2024 года вынесено 355 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму более 2 миллионов рублей. За аналогичный период прошлого года эти показатели были почти такими же.