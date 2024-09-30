В Челябинске завтра стартует отопительный сезон

Власти Челябинска анонсировали старт отопительного сезона — он начнется 1 октября. Об этом на аппаратном совещании заявил начальник управления ЖКХ администрации города Вадим Храмцов.
— С 1 октября теплоснабжающие организации выполнят запуск котельных, переведут тепловые пункты и насосные станции в отопительный режим. Управляющие компании проведут эти работы в жилых домах, — сообщил Вадим Храмцов.
Подача теплоносителя всем потребителям займет 5−7 дней. Его температура будет зависеть от температуры воздуха. В городе уже включают тепло в социальных объектах: отопление дали в 236 детсадах, 27 школах, 28 лечебных учреждениях.