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В Челябинске завтра стартует отопительный сезон

Отопительный сезон в Челябинске начнется 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

Власти Челябинска анонсировали старт отопительного сезона — он начнется 1 октября. Об этом на аппаратном совещании заявил начальник управления ЖКХ администрации города Вадим Храмцов.

— С 1 октября теплоснабжающие организации выполнят запуск котельных, переведут тепловые пункты и насосные станции в отопительный режим. Управляющие компании проведут эти работы в жилых домах, — сообщил Вадим Храмцов.

Подача теплоносителя всем потребителям займет 5−7 дней. Его температура будет зависеть от температуры воздуха. В городе уже включают тепло в социальных объектах: отопление дали в 236 детсадах, 27 школах, 28 лечебных учреждениях.

ЖКХ