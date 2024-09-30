В Омске в поселке Чекрушево открывают новые дороги

В этом году участвуют семь поселений: Чекрушанское, Самсоновское, Вставское, Ермаковское, Соускановское, Черняевское и Заливинское. На программу выделили 37 миллионов рублей. Следующие работы запланированы на улице Зелёная в Черняево.