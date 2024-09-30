В Омске в поселке Чекрушево открывают новые дороги

В поселении Чекрушево началось асфальтирование дорог в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Это одно из первых сел, где в сентябре начали улучшать дорожную сеть.
Заасфальтировали 370 метров дороги, используя три машины. На работы потратили 6,4 миллиона рублей. Также был заасфальтирован 60-метровый участок на улице Молодежной.
В этом году участвуют семь поселений: Чекрушанское, Самсоновское, Вставское, Ермаковское, Соускановское, Черняевское и Заливинское. На программу выделили 37 миллионов рублей. Следующие работы запланированы на улице Зелёная в Черняево.
Контроль за качеством проводит губернатор Виталий Хоценко.