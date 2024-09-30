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В Татарстане 30 сентября потеплеет до +25 градусов

В этот день существенных осадков не ожидается.

Сейчас в Олбани: +13° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в последний день первого осеннего месяца, 30 сентября, потеплеет до +25 градусов. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра Татарстана.

В понедельник, 30 сентября, днем столбик термометра покажет от +20 до +25 градусов. Погода будет с переменной облачностью без существенных осадков. Порывы юго-западного ветра местами достигнут 15 метров в секунду.

Во вторник, 1 октября, ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, а днем — от +17 до +22 градусов. В этот день осадков не ожидается.

В среду, 2 октября, ночью прогнозируется до +6 градусов. Днем потеплеет до +18 градусов. Порывы северо-восточного и восточного ветров составят до 12 метров в секунду.

Напомним, Гидрометцентр Татарстана сообщил о возвращении бабьего лета осенью 2024. Тепло из республики сейчас уходит, но оно еще может вернуться.