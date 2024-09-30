Периодическое протапливание начнется в Петербурге с 30 сентября

Погода в Петербурге с каждым днем становится все более осенней. Тепло, которое радовало в начале сентября, почти сошло на нет. Особенно сильно температура падает по ночам, поэтому в домах горожан становится довольно холодно. Но мерзнуть долго не придется. Уже 30 сентября с 9:00 в Северной столице начинается периодическое протапливание. Это как бы подготовка к началу отопительного сезона. Так что совсем скоро в домах петербуржцев зажурчат батареи и начнет теплеть. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.