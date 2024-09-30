Периодическое протапливание начнется в Петербурге с 30 сентября

Погода в Петербурге с каждым днем становится все более осенней. Тепло, которое радовало в начале сентября, почти сошло на нет. Особенно сильно температура падает по ночам, поэтому в домах горожан становится довольно холодно. Но мерзнуть долго не придется. Уже 30 сентября с 9:00 в Северной столице начинается периодическое протапливание. Это как бы подготовка к началу отопительного сезона. Так что совсем скоро в домах петербуржцев зажурчат батареи и начнет теплеть. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— В период периодического протапливания осуществляется постепенное включение источников теплоснабжения для обеспечения отопительной циркуляции и создания возможности подключения жилых зданий к централизованной системе отопления, — добавили в пресс-службе.
Решение о начале периодического протапливания приняли на основе анализа данных синоптиков. В первую очередь тепло начнут подавать в детсады, школы, больницы, поликлиники и другие социальные объекты.
Организациям, которые предоставляют отопление по оборудованию, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, также предложили начать периодическое протапливание с утра понедельника, 30 сентября, если собственники квартир на определили другую дату его начала. В этот период организации жилищного блока могут подготовиться к включению регулярного отопления.