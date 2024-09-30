Первый месяц календарной осени в Краснодаре закончится летней погодой

«Осень на территории Краснодарского края закончится скорее летней погодой. Стараниями антициклона дождей в регионе не ожидается, будет много солнца, а температурные показатели окажутся на 4−5 градусов выше климатической нормы последних дней сентября», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.