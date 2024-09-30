Первый месяц календарной осени в Краснодаре закончится летней погодой

В Краснодаре температура воздуха держится на высоких отметках. По прогнозам, в краевой столице 30 сентября обещают +29 градусов тепла.
«Осень на территории Краснодарского края закончится скорее летней погодой. Стараниями антициклона дождей в регионе не ожидается, будет много солнца, а температурные показатели окажутся на 4−5 градусов выше климатической нормы последних дней сентября», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
При этом уже 1 октября в регионе ожидается похолодание, столики на термометрах резко упадут до 22−24 градусов.