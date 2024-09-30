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Первый месяц календарной осени в Краснодаре закончится летней погодой

В Краснодаре 30 сентября воздух прогреется до +29 градусов.

Сейчас в Олбани: +13° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +15°

В Краснодаре температура воздуха держится на высоких отметках. По прогнозам, в краевой столице 30 сентября обещают +29 градусов тепла.

«Осень на территории Краснодарского края закончится скорее летней погодой. Стараниями антициклона дождей в регионе не ожидается, будет много солнца, а температурные показатели окажутся на 4−5 градусов выше климатической нормы последних дней сентября», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

При этом уже 1 октября в регионе ожидается похолодание, столики на термометрах резко упадут до 22−24 градусов.