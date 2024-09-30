За что могут высадить из поезда в Казахстане

Основными причинами высадки пассажиров стали:
Алкогольное или наркотическое опьянение. Курение в неположенных местах. Отказ предъявить документы или билет. Агрессивное поведение по отношению к другим пассажирам или персоналу. Перевозка опасных предметов.
Для повышения уровня безопасности в 478 вагонах уже установлены более 3 тысяч видеокамер. До конца первого квартала 2025 года планируется установить камеры ещё в 1 552 вагонах, что позволит существенно улучшить контроль и безопасность на железнодорожном транспорте.