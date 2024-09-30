За что могут высадить из поезда в Казахстане

Сотрудники АО «Пассажирские перевозки» совместно с транспортной полицией с начала 2024 года высадили 117 пассажиров за различные нарушения общественного порядка в поездах, что на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает El.kz.