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За что могут высадить из поезда в Казахстане

Сотрудники АО «Пассажирские перевозки» совместно с транспортной полицией с начала 2024 года высадили 117 пассажиров за различные нарушения общественного порядка в поездах, что на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Основными причинами высадки пассажиров стали:

Алкогольное или наркотическое опьянение. Курение в неположенных местах. Отказ предъявить документы или билет. Агрессивное поведение по отношению к другим пассажирам или персоналу. Перевозка опасных предметов.

Для повышения уровня безопасности в 478 вагонах уже установлены более 3 тысяч видеокамер. До конца первого квартала 2025 года планируется установить камеры ещё в 1 552 вагонах, что позволит существенно улучшить контроль и безопасность на железнодорожном транспорте.