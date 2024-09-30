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Новые кадровые назначения произвел губернатор Иркутской области

Игорь Кобзев назначил людей на должности в правительстве региона.

Источник: Комсомольская правда

Новые кадровые назначения произвел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, теперь с 1 октября в должность зампреда председателя правительства Иркутской области вступит Александр Галкин. В его обязанности будет входить направлять деятельность Минстроя, служб госжилнадзора и надзора за техническими состояниями самоходных машин и других видов техники. Два года Александр Галкин был министром строительства.

— Для строительной отрасли в приоритете остается реализация национальных проектов, строительство и реконструкция социальных объектов, переселение граждан из аварийного жилья, цифровизация отрасли. Главная задача, которая стоит перед министерством цифрового развития — цифровая трансформация массовых социально-значимых услуг, — подчеркнул Игорь Кобзев.

С 1 октября 2023 года министром строительства назначен Алексей Емелюков, а министерство цифрового развития возглавит Александр Селедцов. На посту, который он занимал с 2023 года, в Минздраве он способствовал внедрению нескольких значимых цифровых сервисов, таких как «Запись на прием к врачу», «Персональные медицинские помощники» и интеграция с ГИС обязательного медицинского страхования. Эти проекты продолжают свою реализацию и направлены на улучшение качества обслуживания граждан в здравоохранении.