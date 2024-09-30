Новые кадровые назначения произвел губернатор Иркутской области

С 1 октября 2023 года министром строительства назначен Алексей Емелюков, а министерство цифрового развития возглавит Александр Селедцов. На посту, который он занимал с 2023 года, в Минздраве он способствовал внедрению нескольких значимых цифровых сервисов, таких как «Запись на прием к врачу», «Персональные медицинские помощники» и интеграция с ГИС обязательного медицинского страхования. Эти проекты продолжают свою реализацию и направлены на улучшение качества обслуживания граждан в здравоохранении.