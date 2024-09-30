В Уфе открывается проезд по новой улице

«Южные ворота не заработают в полной мере, если мы не построим из Кузнецовского затона мост через Белую, который соединит местные дороги с инфраструктурой возле торгового комплекса “Мега”. Это поможет распределить транспортные потоки, нагрузку на въезд в город в створе улицы Воровского. Четвёртый мост там мы уже не построим», — говорил про проект Глава республики Радий Хабиров.