В Госавтоинспекции Свердловской области составили чек-лист по подготовке автомобиля к зиме

— Смените летнюю резину на зимнюю. Сделать это нужно в первую очередь. Помните, что по ПДД резина должна быть без повреждений и со специальной эмблемой, глубина протектора покрышек у легковых автомобилей — 4 мм. Для грузовых автомобилей и прицепов к ним остаточная глубина рисунка протектора шин составляет не более 1 мм. Для автобусов и троллейбусов допускается 2 мм;