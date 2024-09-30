В Госавтоинспекции Свердловской области составили чек-лист по подготовке автомобиля к зиме

Зимнее время года — наиболее опасное для автомобилистов. Перед холодами машину следует подготовить. В Госавтоинспекции Свердловской области напомнили автолюбителям, как правильно подготовить свой транспорт к зиме:
— Смените летнюю резину на зимнюю. Сделать это нужно в первую очередь. Помните, что по ПДД резина должна быть без повреждений и со специальной эмблемой, глубина протектора покрышек у легковых автомобилей — 4 мм. Для грузовых автомобилей и прицепов к ним остаточная глубина рисунка протектора шин составляет не более 1 мм. Для автобусов и троллейбусов допускается 2 мм;
— Замените омывающую жидкость на незамерзающую. Приобретайте ее в специализированных магазинах, чтобы избежать покупки «подделки»;
— Проверьте уровень антифриза. Он нужен для охлаждения двигателя, а также для поддержания тепла в салоне;
— Поместите в авто зимние аксессуары: щетку для очистки автомобиля от снега, скребок для льда, лопату для выкапывания машины из сугроба;
— Проверьте систему отопления. В случае, если «печка» неисправна, поездка на автомобиле сорвется — не замерзнете вы, замерзнут окна;
— Отрегулируйте работу фар. Перепроверьте работу каждой лампы, замените прогоревшие и прикупите запасных. Зимой многие автомобилисты утром и вечером едут в условиях сумерек;
— Проверьте состояние аккумулятора. Зимой на него возрастают нагрузки. Диагностику можно сделать в автосервисе или самому, имея специальные приборы: вольтметр и ареометр. Они покажут уровень напряжения и электролита в аккумуляторе. Если батарея не новая и вызывает опасения — купите новую;
— Смените моторное масло. Даже если процедура не требуется сейчас, зимой оно работает несколько хуже, чем в летний период. Новое масло будет справляться с задачами лучше;
— Проверьте состояние подвески, рулевого управления и тормозов. Любая, даже несерьезная поломка, может привести к потере устойчивости в условиях скользкой, влажной дороги или гололеда;
Госавтоинспекция Свердловской области в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественный дороги».