Почти 3 тысячи фур и легковушек стоит на границе Беларуси и ЕС

По данным ведомства, в понедельник утром больше всего фур отмечается на литовском направлении: в ПП «Каменный Лог» находится 680 грузовиков, в «Беняконях» — 680.
В единственном действующем пункте пропуска на польской границе — «Козловичи» — в очереди стоит 900 грузовиков.
В ПП «Григоровщина» на границе Беларуси с Латвией находится 450 машин.
Очереди из легковых машин фиксируются только на польском направлении — там в ПП «Брест» стоит 200 автомобилей. В этом же пункте пропуска фиксируется и очередь из 41 пассажирского автобуса.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.