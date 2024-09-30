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Почти 3 тысячи фур и легковушек стоит на границе Беларуси и ЕС

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Более 2,7 тысячи фур и 200 легковых автомобилей стоят в очередях на границах Беларуси и соседних стран Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Погранкомитета республики.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, в понедельник утром больше всего фур отмечается на литовском направлении: в ПП «Каменный Лог» находится 680 грузовиков, в «Беняконях» — 680.

В единственном действующем пункте пропуска на польской границе — «Козловичи» — в очереди стоит 900 грузовиков.

В ПП «Григоровщина» на границе Беларуси с Латвией находится 450 машин.

Очереди из легковых машин фиксируются только на польском направлении — там в ПП «Брест» стоит 200 автомобилей. В этом же пункте пропуска фиксируется и очередь из 41 пассажирского автобуса.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

ЕС