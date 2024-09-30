Заммэра Ракова назвала возраст самого пожилого жителя Москвы

— В городе живут больше 413 тысяч москвичей старше 80 лет. Из них 1020 человек отметили 100-летний юбилей, — рассказала она.
По ее словам, самому пожилому жителю столицы исполнилось 108 лет, пишет РИА Новости.
Ранее Ракова сообщила, что станция метро «Маяковская» вновь открывает свои двери для бракосочетаний. В ночь с 28 на 29 сентября две пары стали счастливыми супругами на этой уникальной площадке. Платформа была украшена свадебной аркой, а молодожены получили возможность сделать незабываемые фотографии на фоне современного поезда «Москва-2024».
Благодаря развитию сайта госуслуг информация о поддержке семей стала более доступной. На платформе «Время рожать» россияне могут узнать о выплатах на детей, медицинских услугах и кружках. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала об этом на ПМЭФ.