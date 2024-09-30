Заммэра Ракова назвала возраст самого пожилого жителя Москвы

Благодаря развитию сайта госуслуг информация о поддержке семей стала более доступной. На платформе «Время рожать» россияне могут узнать о выплатах на детей, медицинских услугах и кружках. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала об этом на ПМЭФ.