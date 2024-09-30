Челябинцы считают, что в школе мало обучают практическим навыкам

Новый опрос провели среди жителей Челябинска. Респондентов попросили оценить качество современного школьного образования.
Новое исследование провела аналитическая команда сервиса для поиска работы SuperJob. Согласно его результатам, около половины челябинцев отмечает снижение качества образования в школах за последние 10 лет. Противоположную точку зрения имеют 16% опрошенных, считая, что образование становится лучше. Ещё 9% респондентов не наблюдают снижения его качества.
Большинство опрошенных челябинцев (60%) считает, что школам необходимо больше внимания уделять формированию практических навыков и умений, которые пригодятся детям в жизни. 20% имеют обратную точку зрения. Они считают, что школа уделяет данному аспекту достаточно внимания.
Кроме недостатка в обучении практическим навыкам челябинцы отметили малый акцент на формировании критического мышления у школьников. При этом респонденты считают, что современные школы отлично формируют у учеников память и внимание.
Четверть опрошенных для формирования практических навыков у детей предлагает акцентировать внимание на уроках труда (технологии, домоводства). 17% видят необходимость в более углублённом изучении финансовой грамотности. 13% отмечают важность изучения логики, 10% — компьютерных систем и программ, 7% — основных школьных предметов, но с упором на развитие самостоятельности и навыков коммуникации у детей.