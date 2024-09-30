Челябинцы считают, что в школе мало обучают практическим навыкам

Новое исследование провела аналитическая команда сервиса для поиска работы SuperJob. Согласно его результатам, около половины челябинцев отмечает снижение качества образования в школах за последние 10 лет. Противоположную точку зрения имеют 16% опрошенных, считая, что образование становится лучше. Ещё 9% респондентов не наблюдают снижения его качества.